Є одна велика проблема: як росіянам вдалося збільшити виробництво дронів

Від початку 2025 року Росія наростила інтенсивність виробництва та використання безпілотників. Окупанти зробили ставку на дрони-камікадзе, дрони-розвідники, ударні БпЛА на лінії фронту.

Щодо дронів та певних боєприпасів ворог, на жаль, має успіхи. Це 24 Каналу зауважив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

Читайте також Дрони йдуть низько над морем: Братчук описав російську тактику ударів по Одесі

Високі показники виробництва БпЛА

Давид Шарп зазначив, що росіяни масштабно застосовують дрони-приманки або хибні цілі. Це не нова ідея. Попри те, що дрони-приманки теж повинні далеко долетіти, це вимагає певних технічних показників. Вони дешевші та легкі у виробництві.

Якби вони не були дешевші, то не було б сенсу у них. Варто було б використовувати суто бойові дрони. Це одна зі значних проблем. Я не володію внутрішньою інформацією щодо того, як українцям вдається їх розпізнавати та нейтралізувати. Є випадки, коли засоби радіоелектронної боротьби їх нейтралізовують,

– сказав він.

Росіяни намагаються досягнути певних результатів. Інструментом є виснаження, зокрема, і засобів ППО. Загарбники зробили ставку на дрони-камікадзе, дрони-розвідники, ударні безпілотники у районі лінії фронту.

Коли відбулась закупівля ракет, "Шахедів", у Росії почалися розмови про створення ліцензійного виробництва, потім – локалізованого власного. На жаль, їм вдалося вийти на високі показники виробництва дронів. Також у них є допомога від Ірану, готова продукція.

"На відміну від інших напрямків, де справлятися із виробництвом броньованої техніки, виробництвом у необхідних масштабах, ремонтом, модернізацією не вдається. На жаль, у випадку з дронами та певними іншими боєприпасами успіхи помітні", – додав військовий оглядач.

До слова, командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш порівняв використання дронів на фронті. Він розповів, що загарбники мають більше БпЛА, однак українські пілоти значно професійніші. Тому результативність наших безпілотників краща.