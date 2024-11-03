ЗСУ можуть зупинити наступ росіян: що для цього необхідно

Сили оборони України стримують один з найпотужніших наступів Росії за час повномасштабної війни. Є певні проблеми, але їх цілком реально вирішити.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Ян Матвєєв, зауваживши, що наступ Росії на фронті є дійсно одним з найважчих, адже окупанти змогли наростити армію після збільшення виплат за контракт. Однак втрати у них все одно надзвичайно високі.

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Яка ситуація на фронті

Як наголосив Матвєєв, хоч російський наступ дійсно масштабний, але значна частина фронту надійно тримається. До прикладу, вже місяць триває так званий "контрнаступ" Росії у Курській області. Спершу вони змогли зайти в деякі села, а тепер взагалі не можуть просунутися.

Сили оборони стримують ворога і біля Часового Яру. В Торецьку йдуть міські бої, але українські підрозділи проводять контратаки. Темп наступу окупантів на Покровському напрямку сповільнився. До прикладу, Селидове вдалося утримувати близько 2 місяців, хоча ситуація була складною.

Є Курахівський напрямок, де російські окупанти активно діють в двох зонах. Це поблизу Гірника та Курахівки, які вже окуповані. Напевно, найсерйознішою проблемою був прорив оборони під Вугледаром. Очікувалося, що на північний-схід від Вугледара буде щільна лінія оборони. Або ж вона далі розташована. Тут ми не знаємо,

– сказав Матвєєв.

Як зупинити наступ Росії

Не варто забувати, що, ймовірно, зараз немає жодної ділянки на фронті, де Україна мала б перевагу в особовому складі та техніці. Є перевага щодо якості техніки, але вона не завжди визначальна. І, попри все, Сили оборони утримують лінію фронту.

Зупинити російський наступ реально. Але тут треба посилено працювати, аби були лійсно підготовлені якісні оборонні рубежі з мінними полями. Як тільки є лінії оборони – окупантам стає значно важче просуватися. Також військові наполягають, що потрібно не створювати нові бригади, а поповнювати чинні. Було багато розмов і про дивізійну структуру управління.

Багато українських бригад героїчно себе проявляють та досягають результату. Але думаю, що на довгій дистанції потрібно перейти до систематичної оборони, яка буде чітко вибудувана та підготовлена. Тоді буде можливість утримувати наступ росіян та завдати їм суттєвої шкоди, а в майбутньому та перехопити ініціативу,

– підкреслив Матвєєв.