Стріляють, а потім малюють навколо мішень, – Грабський про чисельність військ та цілі ворога
Російське військово-політичне керівництво поставило завдання вийти на кордони Луганської та Донецької областей до кінця березня. Противник має ще місяць, аби досягти бажаного.
Враховуючи темпи наступу, які ми зараз спостерігаємо, є сумніви, що їм це фізично вдасться. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський.
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Потенціал ще є
За словами військового експерта, просування все одно можливе. Є проблема Бахмута, важка ситуація в районі Авдіївки. Наші хлопці тримаються в районі Мар'їнки, ми впевнено утримуємо позиції у районі Вугледара. Тому озвучена ціль для ворога може бути й недосяжна.
"Але це не завадить загарбникам заявити, що ціллю наступу був Бахмут. Згадується стара японська легенда про лучника, який завжди потрапляв в ціль. Потім з'ясувалося, що він навколо стріли просто малював навколо мішень, і це виглядало так, нібито ціль досягнута. Приблизно схожа ситуація і в росіян", – зауважив Грабський.
На інших напрямках, додає він, противник продовжує спроби прориватися. Відчайдушні бої йдуть у Кремінському лісі, де українські захисники відбивають атаки ворога, стримуючи наступ.
"Загалом ситуація ще складна. Противник має достатній потенціал, він не ввів у бій ресурси й резерви, які дозволили б нам сказати, що він вийшов на пік своїх можливостей. Потенціал в нього ще є", – наголосив військовий експерт.
Враховуючи те, що нова хвиля мобілізації не оголошувалася, противник має певні обмеження. Як зазначив Грабський, чисельність російських військ на лінії фронту оцінюється у 360 – 370 тисяч. Також є близько 150 тисяч резерву.
Останні втрати ворога
- Збройні Сили України продовжують давати гідну відсіч ворогові, боронячи наші землі. У Генштабі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідувала 149 890 окупантів.
- Лише за минулу добу російська армія втратила 650 вояків. Статистика не остаточна, адже проводити підрахунки в умовах запеклих боїв дуже складно.
- Крім того, держава-агресорка втрачає в Україні чимало техніки. Станом на сьогодні вже знищено: 3395 танків, 6638 бойових броньованих машин, 2393 артилерійських систем, 479 РСЗВ, 247 засобів ППО, 300 літаків, 288 гелікоптерів, 2055 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 873 крилатих ракет, 18 кораблів/катерів, 5257 одиниць автомобільної техніки та 230 одиниць автоцистерн спеціальної техніки.