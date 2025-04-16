Офіцер Nemesis сказав, яка ціль ворога є пріоритетною для України

Підготовка екіпажу будь-якого безпілотного засобу займає тривалий термін. Крім того, після навчання пілоти повинні здобути практичний досвід, на що також потрібен час.

Тому екіпажі безпілотників російських окупантів – це одна із пріоритетних цілей для ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець 412 полку "Nemesis" Сил безпілотних систем Володимир Коломоєць.

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"Підготовка будь-якого екіпажу будь-якого безпілотного засобу займає досить тривалий час. Також після навчання екіпаж має набути практичного досвіду, який є суперважливим. Це ще займає якийсь час. Тому для наших Сил оборони екіпажі безпілотників ворога є одною з пріоритетних цілей", – підкреслив він.

Читайте незабаром повне інтерв'ю з офіцером 412 полку "Nemesis" Сил безпілотних систем на сайті 24 Каналу. Не пропустіть!

Нагадаємо, в Україні розробили дрон для боротьби з російськими БпЛА. Новий безпілотник може працювати як проти російських дронів-камікадзе, так і проти розвідувальних невеликих дронів, які літають над Україною. Його максимальна швидкість сягає 200 кілометрів за годину. Дрон може підійматися на 5 кілометрів. За словами виробників, цей БпЛА є найуспішнішим перехоплювачем "Шахедів", який перебуває на озброєнні Сил оборони України.