Весільний дрон і вигадливість ЗСУ: яке зараз співвідношення сил та засобів на фронті

На фронті російські окупанти мають перевагу майже у всьому: авіації, зброї, кількості тощо. Попри це командування ЗСУ усе точно прораховує, бійці отримують від Заходу потужну зброю та мають успіхи.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов. За його словами, росіяни використовують приблизно 40 тисяч дронів-камікадзе на місяць.

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"Через відданість, глибокі прорахунки нашого командування, допомоги західних партнерів ми використовуємо набагато потужну зброю, ППО і так далі. Ми тиснемо на ворога і маємо різного роду успіхи", – сказав військовий.

Локальні перемоги ЗСУ

Єгор Фірсов зазначив, що ворог має перевагу у застосуванні безпілотників, зокрема "Ланцетів". Однак головне не кількість, а те, як застосовувати дрони. Інколи ЗСУ використовують весільні безпілотники DJI Mavic значно ефективніше, ніж росіяни потужніші види дронів.

Наприклад, скиди, які ми робимо з ВОГ (осколковий боєприпас – 24 Канал) з весільного DJI Mavic – це також наше ноу-хау. Ми не мали іншого виходу, ніж вигадувати, як за меншої кількості БК насипати ворогу та мати якусь перевагу. Зараз ми маємо локальні, але все-таки перемоги,

– підкреслив він.

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