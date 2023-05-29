Насправді цілей зараз є 2, – військовослужбовець ЗСУ сказав, чого Росія хоче досягнути у війні

Росія вже понад рік визначає дедлайни захоплення України, однак постійно їх переносить. Попри усе в окупаційного війська зараз стоїть 2 цілі – військова та щодо цивільного населення.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. За його словами, росіяни досі не зрозуміли, що Україна буде попри все захищати свою землю.

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Цілі росіян у війні проти України

Сазонов вважає, що російські окупанти зараз мають 2 цілі у цій війні. Насамперед військова – втримати сухопутний коридор, не дати ЗСУ звільнити Крим та захопити усю Донецьку область.

Також загарбники хочуть змусити українців відмовитись від захисту своєї землі та підписати мир на умовах Росії, переконаний політолог. Однак ворог досі не зрозумів, що наш народ не буде просити про капітуляцію, а навпаки – захищатиме свою землю.

Наше ППО працює дедалі краще, збиває дуже багато цілей. Я вважаю, що треба домовлятися із союзниками про таку зброю, яка дозволить не збивати ракети, які летять до нас, а бити по аеродромах, де цілі (росіян – 24 Канал) базуються,

– сказав він.

Сазонов про цілі росіян у війні проти України: дивіться відео

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