Офіцер ЗСУ сказав, що допоможе зупинити просування росіян на Сході

Російські окупанти зазнають значних втрат на фронті, але повільно просуваються. Стримати їхній наступ можливо, але потрібно вирішити низку проблем.

Про це 24 Каналу розповів начальник служби РЕБ 111 бригади, офіцер ЗСУ Олексій Герман, зауваживши, що Сили оборони України тримають позиції на фронті. Це було б легше робити, якби вдалося вирішити низку проблем.

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Які проблеми потрібно вирішити на фронті

Як наголосив військовий, однією з проблем є нестача особового складу бригад. На деяких ділянках фронту перебувають підрозділи, які вже більш ніж рік тримають лінію оборони без ротації.

Крім того, в армії є проблеми з бюрократією. Інколи доводиться виділяти ресурс, щоб вирішити питання з документами. Буває, що через це призупиняється бойова робота.

Я підтримую створення корпусів. Хай вони звітують та займаються паперовими речами, а бригада має воювати. Відстріляли набої, снаряди та РСЗВ, то корпус вже має знати, що саме постачати для бригади. Зараз в кожну бригаду у будь-який момент може приїхати комісія, щоб зупинити бойову роботу та вимагати звіт,

– розповів військовий.

Додамо, станом на 30 січня Росія втратила понад 835 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 9890 російських танків, 20614 бойових броньованих машин, 22412 артилерійських систем тощо.