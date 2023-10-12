Активізація росіян на фронті: Мусієнко назвав головні напрямки наступу ворога

Крім Авдіївського, росіяни активізувались ще на кількох напрямках на Сході України. Ворог розраховує відвернути увагу наших захисників від Півдня.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, де почали наступати окупанти, і пояснив причини їхньої активізації на цих напрямках.

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"На сьогодні такі напрямки вони вже окреслили. Це Авдіївський, північні фланги Бахмутського і Лиманський напрямки", – перелічив Мусієнко.

Крім того, ворог опосередковано охопив Бердянський напрямок, де намагається демонструвати свою присутність і не дати просунутись українським силам.

Чому росіяни зосередились на Сході

Ворогу зручніше вести бойові дії саме на Авдіївському, Бахмутському і Лиманському напрямках з кількох причин. По-перше, ця територія має вигідне логістичне плече і розташована безпосередньо біля Росії.

Крім того, оскільки Донеччина окупована ще з 2014 року, загарбники побудували достатню кількість баз і складів зі зброєю та іншим забезпеченням. Попри однаково активні удари ЗСУ по цих місцях, ворог ще має достатньо запасів для ведення бойових дій.

Якщо говорити безпосередньо про Авдіївку, то росіяни прагнуть оточити українське угруповання в місті. На їхню думку, це справить великий психологічний ефект саме для своїх.

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