Окупанти лізуть туди з усіх сил: воїн ЗСУ назвав найгарячіший напрямок на фронті

Попри активні бойові дії в районі Бахмута, найважчим на фронті залишається Куп'янський напрямок. Росіяни кидають туди всі свої сили в надії відтиснути українські війська.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Як відомо, ворог зосередив там близько 100 тисяч особового складу.

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"Хлопцям на Куп'янському напрямку набагато важче, ніж біля Бахмута. Росіяни туди лізуть з усіх сил", – зазначив Сазонов.

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Ворог перекидає на цей напрямок усе, що тільки може. Зокрема, в його лавах дуже багато мобілізованих з окупованих Донеччини та Луганщини. Очевидно, що вони переважно недосвідчені й немотивовані.

ЗСУ тримають оборону

Попри всі намагання росіян, українські військові міцно тримаються на своїх позиціях. Лінію оборони вибудували на природних перешкодах, зокрема на висотах.

Це разом з низькою якістю підготовки ворога сприяє захисникам. Так, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони перехопили ініціативу на Куп'янському напрямку.

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Українські військові продовжують вибивати росіян з нашої держави та деокуповувати її територію. Від початку наступу Збройні Сили звільнили понад 210 квадратних кілометрів нашої землі.

Зокрема, на Бахмутському напрямку українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста-фортеці. Російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки.

Раніше українські захисники повернули Рівнопіль Донецької області під наш контроль. Разом з ним знову вдома вже дев'ять населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.