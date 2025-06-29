Поганий сигнал для нас, – військовий розповів про нове у діях росіян

Ситуація на Лиманському напрямку залишається напруженою. Ворог продовжує безперервно тиснути на передові позиції українських захисників, регулярно штурмуючи їх.

Також окупанти зовсім не шкодують операторів дронів, адже російська армія має їх багато. Про це 24 Каналу розповів молодший сержант 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

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Що змінилося в тактиці ворога

Василь Денисюк зазначив, що російські штурмовики намагаються пересуватись двійками, щоб бути максимально непомітними для українських аеророзвідників, наших засобів ураження. Такі двійки висуваються практично одночасно, наближаючись до передових позицій ЗСУ. З них можуть складатися цілі відділення, які штурмують з різних сторін одночасно.

Також ворог зараз активно проводить накопичення свого особового складу в населених пунктах поряд з лінією бойового зіткнення. У лісистій місцевості їх дуже багато. Крім того, загарбники використовують літню пору року, намагаються непомітно пересуватися через "зеленку", щоб максимально наблизитись до позицій українських військових.

Вони мають величезну чисельну перевагу, як і раніше. Це помітно навіть за кількістю тіл ворожих штурмовиків і на передньому краї. На невеликому клаптику землі таких може бути десятки. Але попри це російські штурмовики продовжують йти навіть через тіла своїх попередників,

– сказав військовий.

Російські штурмовики мають постійну підтримку дронів у небі. Це безпілотники для розвідки та ударні FPV, які намагаються тиснути на українських піхотинців для того, щоб вони не могли відстрілюватися. Фіксують, що російське командування відправляє своїх операторів все ближче до лінії фронту.

Ми фіксували за останній час, як ворожі оператори сиділи буквально поряд з російською піхотою. Закінчується для них це не дуже добре. Але це поганий сигнал і для нас. Адже ми розуміємо, що якщо вони не шкодують своїх операторів БпЛА, це означає, що їх тут дуже багато,

– підкреслив молодший сержант.

Українська армія активно застосовує безпілотники. Мовиться про величезний спектр БпЛА: розвідувальні від звичайних Mavic, FPV-дрони. Також безпілотні наземні комплекси, крила і так далі.

Це все потребує великих коштів для того, щоб ще більше ліквідовувати ворога. Зараз триває збір 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго на безпілотні системи та засоби РЕБ. Долучитися можна за посиланням.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби на Лиманському напрямку ворог 19 разів намагався прорватися біля Надії, Новоєгорівки, Рідкодуба, Зеленої Долини, Ямполівки, Греківки, Торського і в напрямку Серебрянки й Григорівки.