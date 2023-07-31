Щільно зариваються в землю: яку тактику застосовують росіяни і чи допомагає вона їм

Триває мужня боротьба українських захисників з російськими окупантами. Найгарячіше наразі на східному напрямку. Там просування йде дуже важко.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Одна з головних небезпек – мінні поля, які залишають вороги.

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"В'єтнамська" тактика росіян

Російські окупанти застосовують так звану "в'єтнамську" тактику, зазначив Сазонов. Вони зариваються в землю та під корені дерев на глибину 3 – 5 метрів. Дістати їх звідти дуже складно.

Вони пропускають наші штурмові групи повз себе, доки впираємося у їхні позиції, і починають працювати в спину. По-друге, мінні поля. Вони замінували все. Просування йде важко. Кожна зеленка – когось зі своїх евакуюємо,

– зазначив військовий ЗСУ.

Російські окупанти вчаться в українських військових, зокрема, тактиці ведення бою невеликими штурмовими групами. А ще на початку повномасштабного вторгнення вони працювали за радянськими підручниками.

"У них йшли великі колони з технікою та особовим складом. Виходили наші дві невеличкі групи і вирішували це питання. Вони вчаться використовувати дрони. "Ланцети" – це біда. Вони наносять ними удари", – додав Кирило Сазонов.

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Ситуація біля Бахмута

Військові ЗСУ просуваються біля Бахмута. Окупанти вже не штурмують його блоками, як це робили вагнерівці та інші російські війська, відправляючи на вірну смерть купу особового складу.

"Ми так не воюємо. Просуваємося з двох боків біля Бахмута. Беремо його у кліщі. Їм (росіянам – 24 Канал) залишається або здатися у полон, або зробити жест доброї волі, відійти з Бахмута самим. Утім, просування йде дуже важко", – наголосив військовий.

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