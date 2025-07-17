Чому росіяни почали стрімко будувати фортифікації: офіцер ЗСУ розкрив причини

Довжина інженерно-фортифікаційних споруд росіян станом на сьогодні складає 8 312 кілометрів. Вона стрімко зросла у відсоткових показниках. Ворог хоче закріпитися.

На фронті, особливо на Півдні, ЗСУ проводять успішні дії, тому окупанти розуміють, що можуть втратити ініціативу. Це 24 Каналу пояснив політолог, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук.

Дивіться також ЗСУ мали успіхи на Сумщині, а росіяни – на Харківщині та Донеччині: огляд і карти фронту від ISW

"Ворог розуміє те, що їм потрібно укріплятися. З настанням зимового періоду, коли "зеленка" спаде, треба десь ховатись, забезпечувати оборону своїх підрозділів. Для цього вони набудовують фортифікації, закріплюють свої позиції, які вони зайняли впродовж весняно-літньої, а в майбутньому і літньо-осінньої кампанії, яку вони продовжать", – сказав він.

Також це реакція на удари ЗСУ по російській логістиці. Українські бійці дуже добре відпрацьовують по логістичних ланцюжках ворога. Тому загарбники розуміють, що ситуація може стати небезпечною, коли логістика у деяких районах може взагалі обірватися.

Зверніть увагу! За даними DeepState, кількість інженерно-фортифікаційних споруд ворога збільшується. Зокрема, у Донецькій області – на 51%, у Запорізькій – на 7%, у Луганській – на 14%, у Херсонській – на 29%, у Харківській – на 350%, у Криму – на 5%. Зазначається, що окупанти змінили пріоритети своєї уваги на фортифікації, переключившись з глибини на позиційну вибудову оборони з процесом їх просування. На багатьох ділянках росіяни відтіснили українські підрозділи від основних ліній оборони, або ситуація просто не змінилася, лінія бойового зіткнення проходить недалеко від давно підготовлених позицій, як на Півдні.

Яке ключове завдання росіян?

Дональд Трамп заявив, що США можуть запровадити вторинні тарифи у розмірі 100%, якщо Росія не укладе мирну угоду протягом 50 днів. Андрій Ткачук зауважив, що окупанти не зупиняться на тому, що вони мають, а будуть продовжувати активні бойові дії.

Росіяни хочуть нібито вийти на адмінкордони чотирьох областей: Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської. Однак це неможливо. Це ще один елемент інформаційно-психологічної атаки на українців.

Ключове завдання росіян до осені, до того, як настане сезон опалого листя, "зеленка" впаде та буде важка ситуація на полі бою – захопити Покровськ і зайти у щонайменше 9 – 11 населених пунктів, щоб перезимувати. Тому що від дронів на відкритому полі не заховаєшся,

– підкреслив офіцер ЗСУ.

Росіяни хочуть якомога більше просувань. Але ці завдання є найбільш реалістичними. Зокрема, Покровськ, Куп'янськ, плацдарм по правий бік берега річки Оскіл для тиску на Лиманському напрямку, зайти у населені пункти для того, аби не зустріти зиму у відкритому полі, аби не стати жертвами наших дронів.

Зараз Україні важливо максимально посилювати вплив нашої дипломатії на Дональда Трампа, максимально впливати на покращення відносин зі США.