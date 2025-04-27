Трохи змінився вектор удару: полковник запасу охарактеризував бої на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку російські окупанти намагаються пробитися з двох сторін, зрізати частину, яку утримують ЗСУ. Вони хочуть вийти на гряду висот на західному березі Чорного Жеребця і там з двох сторін прорватися на Борову.

Ворог дещо змінив застосування своїх головних зусиль на Лиманському напрямку. Про це 24 Каналу розповів координатор групи "Інформаційний спротив", полковник запасу Костянтин Машовець.

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"Вони трошки змінили застосування своїх головних зусиль на Лиманському напрямку. Замість цього лобового наступу на Лиман вони змістили напрямок своїх зусиль північно-західніше", – сказав він.

Ситуація на інших напрямках

Костянтин Машовець зазначив, що на Торецькому напрямку також спостерігається пожвавлення дій загарбників. Туди з колишнього Курахівського напрямку перекинули частини і з'єднання зі складу восьмої загальної військової армії.

Вони намагаються пробитися на Костянтинівку. Але там у них складність. Тому що перед ними велике водосховище у районі, де Клебан-Бик. Тому вони намагаються обійти його зі сходу через Кліщіївку, Щербинівку, пробитися на Костянтинівку, обійти східніше, щоб не впертися в підготовлену оборону ЗСУ на відповідних рубежах,

– пояснив полковник запасу.

Південніше Покровська, на Новопавлівському напрямку у смузі 90-ї танкової дивізії, росіяни також активізувалися. Ворог намагається пробитися до кордону Дніпропетровської області, на Котлярівку, тому наступає дуже активно.