Не лише влучно відбиті атаки: як ЗСУ вдається досягати успіхів під Покровськом

Українські захисники звільнили приблизно 16 квадратних кілометрів поблизу Покровська. Це наслідки правильно вибудуваної активної маневрової оборони ЗСУ.

Це дає можливість нашим бійцям не лише відбивати атаки. Це 24 Каналу зауважив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

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"Це дає можливість не тільки відбивати атаки, пробувати не пропустити ворога далі. Є прекрасне розуміння, що як тільки з’являється можливість, йде контратака, яка закінчується успіхом, кращими тактичними позиціями для наших сил, кращим утриманням оборони у майбутньому. Це дуже важливо", – сказав він.

На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої, там складна ситуація. Однак це успіх, коли є можливість дещо покращити власні позиції та відкинути ворога. Тактика та стратегія ЗСУ дійсно вдосконалюються, що дає хороші результати.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на Покровському напрямку ЗСУ відбили 48 штурмів і ліквідували 703 окупантів. Там зараз найгарячіша ситуація.