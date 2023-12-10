Путін хоче захопити Куп'янськ й Авдіївку до Нового року: полковник запасу відповів, чи вдасться
В мережі з'являється багато інформації щодо дедлайнів, які Кремль ставить окупантам на захоплення Авдіївки та Куп'янська. Один із них – захопити ці населені пункти до Нового року.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що все залежатиме від того, які сили та засоби ворог може залучити для боїв за Авдіївку та Куп'янськ.
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Навряд чи окупанти використають буквально усі резерви для захоплення цих населених пунктів. Адже тоді вони можуть банально спалити величезні ресурси – і нічого не досягнути.
Що буде далі на фронті
Як наголосив Світан, найімовірніше окупанти спробують розтягнути свої атаки принаймні до весни 2024 року. За цей час вони посилено атакуватимуть позиції Сил оборони України.
До Нового року у них немає можливості виконати це завдання. Це нереально. Вони будуть намагатися зробити це до так званих виборів у березні 2024 року. За 3 місяці спробують вийти на Куп'янськ-Вузловий. Саме цей пункт їм особливо потрібен,
– вважає Світан.
Куп'янськ-Вузловий – важлива логістична точка, яку Росія хоче перетворити у воєнний хаб. Паралельно загарбники будуть пробувати витиснути українських військових з Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара.
Також Росія має намір витиснути наших військових з лівого берега річки Оскіл та Сіверського Дінця та загалом якось дійти до Лимана, щоб відновити втрачені раніше позиції. Все буде залежати від того, які сили та засоби будуть в Сил оборони. Якщо достатньо, то втримаємо ці лінії оборони,
– сказав Світан.
Ситуація на фронті: коротко
- Аналітики ISW вважають, що окупанти мають новий дедлайн на захоплення Авдіївки та Куп'янська. Їм нібито потрібно взяти ці населені пункти до президентських виборів в Росії.
- Станом на 10 грудня українські військові знищили понад 338 тисяч особового складу окупантів. Також Росія втратила 5636 танків, 10529 бойових броньованих машин, 8064 артилерійських систем, 919 РСЗВ, 605 засобів ППО тощо.
- Окупанти постійно обстрілюють Авдіївку. Нещодавно в Нацполіції показали моторошні кадри, де видно, як зараз виглядає Авдіївка.