Пекло не лише в Бахмуті: полковник ЗСУ назвав найгарячіші точки на фронті

Українські захисники віддано боронять свою землю від окупантів. Наразі складна ситуація одразу на декількох напрямках.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов. За його словами, протистояння із ворогом на Сході України дійсно потужне.

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Найгарячіші ділянки фронту

Владислав Селезньов розказав, що військовослужбовці, які перебувають у вирі бойових дій, переконані, що Сєверодонецьк та Лисичанськ, які мужньо обороняли ЗСУ, це чистилище. Натомість напрямок Бахмута та Кремінної – це справжнє пекло.

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що там тривають запеклі бої.

Не менш складна ситуація в напрямку на Лиман, в районі Авдіївки. Час від часу Росія намагається активізувати свої наступальні дії в районі Вугледара,

– повідомив він.

За його словами, план російського диктатора Владіміра Путіна вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до кінця березня не виконаний.

"Путін вимагає відповідних рішень, результатів, а результатів немає", – додав він.

На його думку, саме через це росіяни намагаються просуватися в усі сторони.

Коли ми говоримо про пекло, увесь російський фас українського фронту – це зараз пекло,

– наголосив Селезньов.

Втім, навіть у цьому пеклі ЗСУ продовжують знищувати ворога.

Владислав Селезньов розказав, де на фронті зараз найгарячіше: дивіться відео

Ціна свободи

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що Росія щоденно втрачає величезну кількість особового складу.

"Російські втрати досягаються виключно бойовою роботою українських сил оборони, які діють на цій ділянці фронту", – повідомив він.

За його словами, це заслуга гармашів, танкістів та представників інших частин та підрозділів.

Ми маємо розуміти, що ця робота є надзвичайно небезпечною, вона загрожує життю та здоров'ю наших воїнів,

– наголосив він.

Український народ платить високу ціну, виборюючи власну свободу та незалежність.

Ситуація на фронті: основне