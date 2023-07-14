Маємо більше успіхів, ніж росіяни: Жданов назвав напрямки, де ЗСУ наступають і обороняються
Українські захисники продовжують просування на кількох напрямках. Хоч Сили оборони менше атакують, вони мають більше успіхів, ніж російські окупанти.
Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Найскладніша ситуація тепер на Куп'янсько-Лиманському напрямку.
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"Противник намагається наступати. Вони накопичили там непогане угруповання, але це не було несподіванкою для Генштабу", – зазначив Жданов.
Росіяни продовжують атакувати Куп'янсько-Лиманський напрямок: дивіться відео
Росіяни мали частковий успіх у районі Торського, але їх зупинили. Другу добу тривають запеклі бої, противник успіху не має.
Україна обороняється чи наступає
Тепер на фронті почався перехідний період. Противник намагається наступати на більшій частині оперативних напрямків, ніж Сили оборони, але менш успішно.
"Але на трьох напрямках – Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському – ми атакуємо та просуваємось. У нас більше успіху, бо ми рухаємось уперед, хоч і маленькими кроками", – наголосив Жданов.
Зокрема, ЗСУ просунулись у районі Кліщіївки і тепер закріплюються на нових рубежах. Відхід ворога з цього населеного пункту може бути питанням найближчого тижня.
Ситуація на фронті: останні новини
- Заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони закріплюються на нових рубежах на Півдні. Крім цього, наші захисники мають успіхи з деокупації територій і на Сході.
- За словами представниці Міноборони, українські воїни виконують чимало завдань, щоб послабити загарбників і відпрацювати обставини до подальших дій. Так, захисники суттєво підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога на Півдні.
- Сили оборони продовжують нищити ворога. Лише за минулу добу 13 липня було ліквідовано 550 російських окупантів.
- Як відомо, українські захисники повернули Рівнопіль під наш контроль. Разом з ним знову вдома вже дев'ять населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.