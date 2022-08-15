Біля Времівки ЗСУ знешкодили розвідгрупу окупантів, – Генштаб

Українські військові продовжують мужньо захищати рідну землю. За минулу добу ЗСУ вдалось знешкодити розвідувальну групу окупантів. Сталось це поблизу Времівки.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, ворог продовжує зазнавати втрат. А все тому, що наші військові завдають ефективного удару по окупантах.

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На одну розвідгрупу менше

Неподалік населеного пункту Времівка українські військові успішно знешкодили ворога. Тепер у росіян на одну розвідувальну групу менше. Крім того, зафіксували наступальні бої у напрямку Павлівки. Але й там загарбникам не вдалось досягнути успіху. Тож їм задля порятунку довелось відійти на безпечніші позиції.

На Донеччині точаться запеклі бої

Не полишає спроб вести наступальні дії ворог на Краматорському напрямку. Для цього він активно використовує штурмову, а також армійську авіацію. Упродовж минулої доби зафіксовано обстріли поблизу Білогорівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки, а також Сіверська.

Якщо говорити про Бахмутський напрямок, то там спостерігалась активізація розвідки переднього краю оборони ЗСУ. Крім того, з артилерії та танків окупанти били неподалік Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого, а також Залізного. Авіаудари зафіксували поблизу Соледара. Не минулось і без наступальних боїв на напрямках Соледара та Кодеми. Але й там успіху загарбники не досягнули, тож змушені були відійти.

Обстрілював ворог і Авдіївський напрямок. Під вогонь окупантів потрапили райони Срібного, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Новобахмутівки, а також Мар'їнки. Поблизу Красногорівки загарбники завдали ще й авіаудару.

Ворог вів також наступальні бої у напрямку Пісків і Первомайського. Але безрезультатно, тож спроби покращити тактичне положення провалились. Загарбникам довелось відійти.

В Україні діють шість угруповань загарбників

В Інституті з вивчення війни проаналізували ситуацію на фронті. Аналітики провели підрахунки та зауважили, що на території нашої держави діють шість угруповань російських загарбників. Вони розкидані на таких напрямках:

Харківський напрямок і північний схід області;

лінію Ізюм – Слов'янськ;

Сіверсько-Лисичанський район;

Бахмут;

Авдіївсько-Донецький район;

Південь України.

Самі ж підрозділи ворога не є однорідними. І поки одні складаються з професіоналів, то інші – з добровольців, які не мають ані достатньо знань, ані озброєння.

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