Ворог активізувався ще на одному напрямку, за добу 163 боєзіткнень: карта бойових дій 22 вересня

Ситуація на фронті складна: російські військові, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, продовжують атакувати позиції Сил оборони. За останню добу на фронті зафіксовано 163 бойових зіткнення.

Про це повідомив у ранковому зведені Генштабу ЗСУ. За змінами на карті бойових дій зручно стежити за допомогою онлайн ресурсу DeepStateMAP. Тож, як змінилась ситуація на полі бою станом на 22 вересня, інформує 24 Канал.

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Російські війська завдали авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Перемога, Новеньке, Яструбине, Шалигине, Річки, Харків, Козача Лопань, Балаклія, Ківшарівка, Куп’янськ, Петропавлівка, Дружелюбівка, Твердохлібове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Ступочки, Торецьк, Біла Гора, Дружба, Дачне, Клебан-Бик, Олександро-Калинове, Олександропіль, Богоявленка, Шахтарське, Рівнопіль, Лежинка, Оріхів, Темирівка та Козацьке.

Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 російських пунктів управління різних типів, 18 районів зосередження особового складу, 2 місця знаходження озброєння і військової техніки та 4 артилерійські системи російського окупаційного війська.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог вів штурми поблизу Вовчанська. Крім цього, авіація росіян завдала ударів КАБами по житлових районах Харкова: постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура.



На Куп'янському напрямку за добу відбулося 7 атак росіян. Сили оборони відбивали штурмові дії окупантів неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та Лозової.



На Лиманському напрямку росіяни 28 разів атакували позиції українських військ. Ворог намагався вклинитися в українську оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Терн, Макіївки, Новосадового та Білогорівки.



На Сіверському напрямку українські захисники відбили штурм російських окупантів поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Калинівки, Майського, Андріївки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку вороже військо за підтримки авіації здійснило 12 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські військові зупинили 28 штурмових і наступальних дій ворога у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Красний Яр, Новогродівка, Селідове, Маринівка та Михайлівка. Найбільшу концентрацію атак зафіксували поблизу Селідового.



На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак. Окупанти активно намагалися просунутися в районі населеного пункту Георгіївка. Ворог також атакував у напрямку Цукуриного, Гірника, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого.



На Времівському напрямку росіяни здійснили 9 штурмів в районах Вугледару, Катеринівки, Водяного та Павлівки. Ворог активно задіював для ударів бомбардувальну авіацію.



На Гуляйпільському напрямку російські окупанти безуспішно атакували в районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку російські війська 4 рази штурмували позиції Сил оборони в районах Роботиного, Новоандріївки та Новоданилівки.



Триває операція в Курській області.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти з території Росії активно застосовують артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.