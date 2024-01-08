Де найактивніші бої на фронті: майор запасу ЗСУ розповів про "гарячі" напрямки

Росіяни продовжують вести активні бойові дії на різних ділянках фронту. Загалом за останню добу відбулось 35 бойових зіткнень.

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, що противник окрім тиску на полі бою, продовжує завдавати ракетних ударів по території України. Водночас росіяни проводять інформаційну кампанію.

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Знекровлюємо окупантів

Важка ситуація склалась на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Росіян намагаються атакувати Куп'янськ та зосередили поблизу велику кількість живої сили та техніки.

Південніше від Куп'янсько-Лиманського напрямку – до Бахмуту окупанти намагаються атакувати Часів Яр. Зрозуміло, що вони прагнуть дійти до Костянтинівки, де український залізничний хаб, щоб завдати удару по нашій логістиці.

Також поблизу Кліщіївки та Андріївки загарбники намагаються витиснути українські сили з панівних висот.

На південь від Бахмутського напрямку – Авдіївка, одна з найгарячіших ділянок фронту. В місті бою йдуть у промзоні.

Щодо перспектив Авдіївки, то можна послатися на генерала Валерія Залужного, який зазначив, що ми зможемо тримати оборону міста не менше двох-трьох місяців. На цей час нам вистачить сил та засобів,

– відзначив Гетьман.

Українські військові не відходять з Авдіївки, тому що там з мінімальними втратами завдають дуже велику шкоду ворогу. Окупанти там знекровлюється найбільше в порівнянні з іншими напрямками.

Далі – Мар'їнка, вірніше те, що від неї залишилось. Там ведуться менш активні бої, ніж Авдіївці. Так само як і у Вугледарі.

Якщо рухатися по мапі бойових дій на захід, то тут важлива ділянка фронту – Роботине. Ворог намагається витиснути ЗСУ з позицій, які вони зайняли під час наступальних дій. Однак це у росіян не дуже добре виходить.

Ще західніше – лівий берег річки Дніпро на Херсонщині – Кринки та Козачі Лагері. На цій ділянці українські сили тримають оборону попри спроби ворога атакувати.

Майор запасу ЗСУ звернув увагу, що про ситуацію в Кринках розповідав Владімір Путін, зазначивши про якийсь "вогневий мішок". Мовляв, там поранено лише шість росіян, а українських військових та якихось міфічних "найманців" нібито "загинуло" багато.

Застосовують комплекс дій

"Це найбільш "гарячі" точки на фронті, і там суттєвих змін з початку цього року не відбулося", – підкреслив військовий експерт.

Окупанти підкріплюють свої дії на фронті ракетними ударами, особливо по прикордонних і фронтових територіях. А також зараз почалась інформаційна кампанія в середині Росії та за кордоном.

"Вони застосовують цілий комплекс дій, тому що їм потрібно досягнути хоч якихось успіхів до президентських виборів в Росії (15 – 17 березня 2024 року відбудеться голосування на виборах в Росії – 24 Канал). Не все ж їм постійно брехати", – наголосив Олексій Гетьман.

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