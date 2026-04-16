Знищили авто, укриття та позиції: ДПСУ вгатили по окупантах на Харківщині
Українські військові продовжують автоматично знищувати ворожі позиції та особовий склад окупантів. ДПСУ на Харківщині провели успішні операції з використанням БпЛА.
Російські позиції знищували прикордонники "Шквалу". Про це повідомили в ДПСУ.
Як ДПСУ знищували окупантів?
Військовослужбовці комендатури швидкого реагування "Шквал" 7 прикордонного Карпатського загону продовжують ефективно знищувати окупантів на Харківському напрямку.
Оператори БпЛА знищують російські позиції: дивіться відео
Внаслідок успішних операції українських військових, росіяни втратили:
- автомобільну техніку;
- польові укриття;
- оборонні позиції.
Усе це ворог використовував для розосередження особового складу, забезпечення логістики та підвезення матеріально-технічних ресурсів.
Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд розповів 24 Каналу, що російські окупанти рідше використовують важку бронетехніку, замість цього пересуваючись на мотоциклах і "буханках".
Прикордонники-оператори "СТРІКС" знищили протитанковий ракетний комплекс "Фагот", електроскутер і мотоцикл на Південно-Слобожанському напрямку. Були уражені вогнева позиція міномета, два польові склади та два ворожі безпілотники.
Українські прикордонники підрозділу "Фурія" бригади "Гарт" на Південно-Слобожанському напрямку активно знищують російську логістику та техніку. Підрозділ розширює кілзону, завдаючи ударів по транспортних засобах