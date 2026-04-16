Укр Рус
24 Канал Новини України
16 квітня, 00:58
2

Знищили авто, укриття та позиції: ДПСУ вгатили по окупантах на Харківщині

Данило Муринський
Основні тези
  • ДПСУ на Харківщині успішно знищили російські автомобілі, укриття та оборонні позиції.
  • Ці об'єкти використовувалися окупантами для розосередження особового складу та логістичних цілей.

Українські військові продовжують автоматично знищувати ворожі позиції та особовий склад окупантів. ДПСУ на Харківщині провели успішні операції з використанням БпЛА.

Російські позиції знищували прикордонники "Шквалу". Про це повідомили в ДПСУ.

Як ДПСУ знищували окупантів?

Військовослужбовці комендатури швидкого реагування "Шквал" 7 прикордонного Карпатського загону продовжують ефективно знищувати окупантів на Харківському напрямку.

Оператори БпЛА знищують російські позиції: дивіться відео

Внаслідок успішних операції українських військових, росіяни втратили:

  • автомобільну техніку;
  • польові укриття;
  • оборонні позиції.

Усе це ворог використовував для розосередження особового складу, забезпечення логістики та підвезення матеріально-технічних ресурсів.

Останні новини про ДПСУ

  • Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд розповів 24 Каналу, що російські окупанти рідше використовують важку бронетехніку, замість цього пересуваючись на мотоциклах і "буханках".

  • Прикордонники-оператори "СТРІКС" знищили протитанковий ракетний комплекс "Фагот", електроскутер і мотоцикл на Південно-Слобожанському напрямку. Були уражені вогнева позиція міномета, два польові склади та два ворожі безпілотники.

  • Українські прикордонники підрозділу "Фурія" бригади "Гарт" на Південно-Слобожанському напрямку активно знищують російську логістику та техніку. Підрозділ розширює кілзону, завдаючи ударів по транспортних засобах