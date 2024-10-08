Росіяни бояться здаватися в полон: до чого тут кадирівці

Доволі неспокійною ситуація залишається на Харківщині. Росіяни намагаються накопичити на цьому напрямку майже 45-тисячне угруповання. Також поблизу населеного пункту Липці помітили підрозділи кадирівців. Ці чинники свідчать про наміри росіян у Харківській області.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що кадирівців нечасто застосовують у російській армії для виконання ударно-штурмових дій. Їхні загони мають здійснювати інше завдання.

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Складають війська примусу

Кадирівці можуть брати участь у диверсійно-розвідувальних діях, серед них є підготовлені бійці, які мають відповідний вишкіл. Також їх застосовують для виконання різних спецзавдань, зокрема, щодо розвідки БпЛА.

Проте переважна більшість кадирівців, за його словами, складають так звані війська примусу. Там, де виникає дисбаланс всередині російських окупаційних військ, проблеми з дисципліною або закінчився ударно-штурмовий потенціал і противник ставить до строю всіх, кого можна, щоб не знижувати темп наступу, там з'являються кадирівці.

Вони мають повну санкцію на вчинення примусу всередині російських окупаційних військ, а також приватних військових компаній. Зокрема на демонстраційне забиття, фізичне покарання та навіть смерть,

– наголосив Федоренко.

Російські військові рідко здаються в полон, зазвичай вони потрапляють до нього. Так відбувається, тому що в російській армії проводиться агітаційна компанія щодо того, що над ними в Україні будуть "знущатися". Також є ще одна причина – страх повернутися до своїх.

Навіть після того, як окупанти отримають легкі поранення на полі бою, дуже рідко вони повертаються до своїх. Інколи противник обирає пустити собі кулю в лоб, тому що так простіше потрапити до пекла, ніж повернутися до кадирівців, які їх заб'ють,

– пояснив командир батальйону.

До теми. Кадирівці наділені певними повноваженнями на фронті. Вони мають повне право на знищення будь-кого з представників російського війська та на силовий вплив, зокрема, на приниження та катування.

Саме тому інформація про те, що підрозділи кадирівців зайшли у Харківську область свідчить про те, що ворог не збирається знижувати інтенсивність бойових дій і намагається наводити лад у своїх структурних підрозділах.

Крім того, від намірів щодо захоплення Харківщини противник, на жаль, не відмовився. Росіяни намагатимуться стягнути сюди резерви, залучити додатковий ресурс для того, щоб виконувати завдання, яке перед ними поставив диктатор Владімір Путін.

Водночас Силам оборони за час Курської наступальної операції вдалося достатньо добре підготуватися до потенційно можливої ескалації. Тому ворог, на думку Юрія Федоренко, і зараз, і в найближчій перспективі не матиме успіху на цьому відтинку фронту.

Нагадаємо, що раніше 13 бригада оперативного призначення "Хартія" НГУ здійснила успішну наступальну операцію в районі Липців. Українські бійці захопили 7 ворожих позицій, знищили позицію ПТРК та гаубицю.

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