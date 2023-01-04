Росіяни обстріляли приватні будинки й накрили вогнем рятувальників: яка ситуація на Харківщині

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківщину. Прикордонні й прифронтові населені пункти страждають найбільше.

Зокрема, у Куп'янську загарбники обстріляли приватний сектор. Про це 24 каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

До теми У Washington Post опублікували деталі визволення Харківської області

На жаль, двоє чоловіків, які проживають у Куп'янському районі, зазнали поранень. Їх госпіталізували.

У Дворічному мінометний обстріл накрив пожежний транспорт, два автомобілі пошкоджені. Благодійники, меценати та міжнародні організації передають на Харківщину необхідний транспорт, адже на цьому напрямку він працює буквально щохвилини.

"Дуже багато викликів, виїздів, перевірок. Днями наших працівників ДСНС накривали повторним вогнем, коли вони працювали на місці", – повідомила Черненко.

Крім того, окупанти вдарили по Вовчанську та Стрільчому.

Як повертається до життя деокупована територія

Після 9 місяців вимушеної зупинки починає роботу Балаклійська лікарня. Відомо, що внаслідок ворожих обстрілів постраждало 3 корпуси, зокрема – дитячий. Крім того, прилітало в їдальню. Окупувавши Балаклію, російські військові під дулами автоматів вигнали медпрацівників з лікарні.

У лікарні росіяни розграбували практично все. Винести не змогли лише рентгенівський апарат, тому розбили його,

– зауважила Черненко.

У захоплених корпусах вони зробили казарми й склад боєприпасів, а також – замінували територію. Ба більше, гранати були причеплені на каталках. Цікаво, що загарбники продовжили гатити по закладу, звинувачуючи у своїх злочинах ЗСУ.

Балаклійська лікарня – перший відновлений медичний заклад на деокупованій території. Частину будівлі навіть довелося добудовувати, проте наразі роботи майже завершені. До лікарні вже повернулося 60% працівників, незабаром вони почнуть приймати перших пацієнтів. Загалом на Харківщині 269 медзакладів пошкоджені від російських обстрілів.

Що відбувається на Харківщині: останні новини