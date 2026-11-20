Російська окупаційна армія не припиняє завдавати масованих ударів по цивільних об'єктах та житлових кварталах Харківської області. Ворожі обстріли призводять до суттєвих руйнувань інфраструктури та поранень місцевих жителів.

У Харкові та населених пунктах області зберігається вкрай напружена обстановка через регулярні обстріли окупантів. Про оперативну ситуацію в регіоні в ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко.

Як російські війська били по Харкову?

Російські війська завдали серії ударів безпілотниками безпосередньо по місту, поціливши у цивільну інфраструктуру. Один із дронів влучив поруч із будівлею невідкладної допомоги, де розташоване відділення МРТ.

Четверо людей постраждали через цю атаку. На щастя, всі з легкими тілесними, це тільки поранення склом, вони всі в задовільному стані,

– зазначила Черненко.

Унаслідок цього обстрілу суттєво пошкоджено дах будівлі медзакладу Харкова. Крім того, окупанти атакували Салтівку дроном "Молнія" у вечірній час, коли загарбники поцілили поблизу зупинки громадського транспорту та павільйонів, травмувавши кількох людей.

Що відомо про обстріли області та евакуацію?

Не менш небезпечною залишається ситуація в районних центрах області, зокрема в Чугуєві, де ворожі дрони поцілили в житлову дев'ятиповерхівку. Через руйнування сходових клітин надзвичайникам довелося екстрено рятувати заблокованих жителів.

Сходи між поверхами були знищені, і рятувальникам довелося виносити людей з верхніх поверхів, серед них було кілька людей старшого віку, кілька людей після інсульту,

– повідомила журналістка.

Попри масштабні руйнування технічного та житлових поверхів, загибелі вдалося уникнути, однак семеро людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Яка загальна ситуація на Харківщині?

Харківська область щоденно зазнає ударів з боку російських окупаційних військ. Для терору мирного населення ворог застосовує широкий арсенал озброєння: керовані авіабомби (КАБ), ракети різних модифікацій, реактивні системи залпового вогню та ударні безпілотники.

Останнім часом загарбники дедалі частіше використовують дрони типу "Молнія" та "Шахед" для точкових ударів по житлових кварталах, зупинках громадського транспорту та лікарнях, намагаючись посіяти паніку та ускладнити життя містян напередодні зими.

Щоденні атаки на прифронтові регіони фіксує детальний огляд подій війни та оперативна карта бойових дій. Ворог не обмежується сходом України й тероризує інші мирні міста, підтвердженням чого став цинічний удар по Кропивницькому, де під приціл також потрапив цивільний об'єкт.