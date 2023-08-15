Росіяни збільшили кількість терористичних атак: жахливі наслідки обстрілів Харківщини

Останніми днями російські окупанти посилили обстріли Харківської області. Ворог руйнує цивільну інфраструктуру й убиває мирне населення.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що терористичні атаки Росії безглузді, але не менш убивчі.

Читайте також На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію з Куп'янського району: перелік міст і сіл

Так, росіяни завдали танкового удару по Козачій Лопані, унаслідок чого було розбито будинок і вбито людину – 33-річного чоловіка. Крім того, постраждало ще четверо мешканців.

Інший напрямок ворожих обстрілів – неподалік Вовчанська. У селі Бугаївка постраждали жінка та її 14-річний онук, які саме перебували на вулиці.

Який район потерпає найбільше

Росіяни зосередили удар на Куп'янщині. Під постійними обстрілами перебувають Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка, Кругляківка. Ворог накриває їх, зокрема, авіаударами.

Після останніх обстрілів збільшилась кількість людей, які готові евакуюватись. Люди виїздять цілими родинами – у цьому їм допомагають волонтери, які часто ризикують власним життям.

"Дитину рятуємо. Не хочеться [їхати], я сирота, ця хата для мене – все. Але дитина – це важливо", – сказала одна з евакуйованих жінок.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: останні новини

Наближається річниця звільнення Куп'янська від російських окупантів – 9 вересня. Ворог прагне реваншу та прорвати українську оборону до цієї дати.

Загалом жодної стратегічної чи навіть тактичної цінності цей напрямок не має. Імовірно, загарбники просто хочуть відтягнути українські сили з інших напрямків.

Для цього ворог зосередив на Куп'янщині значні сили. Зокрема, понад 100 тисяч особового складу, до тисячі танків, понад 350 реактивних систем залпового вогню.

З огляду на загострення ситуації в Куп'янському районі оголосили обов'язкову евакуацію. Мова про 37 населених пунктів.