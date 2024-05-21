Яка ситуація на Сумщині й чого чекати Харкову: військовий огляд від Світана

У ніч на 21 травня росіяни серйозно атакували інфраструктуру Харкова. Для ворога дуже важливо створити паніку в місті та змусити місцевих мешканців виїжджати.

Так, через терор цивільного населення Росія намагається тиснути на військово-політичне командування України. Таку думку в щоденному зведенні для 24 Каналу висловив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що цю проблему можна вирішити.

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Росія найближчим часом може посилювати тиск на Харків

Світан переконаний, що убезпечити Харків і його мешканців можна якщо відсунути лінію фронту ближче до російського Бєлгорода, поставити там українські ЗРК та хоча б одну ескадрилью винищувачів F-16.

Найближчі кілька місяців росіяни посилюватимуть тиск на Харків. Для них це дуже важливо, щоб через тиск на цивільне населення впливати на військово-політичне керівництво України,

– припустив полковник запасу ЗСУ.

Ситуація на Сумщині

Останнім часом з'являється дедалі більше інформації, що росіяни концентрують сили на Сумському напрямку. Для того, щоб зайти на територію Сумської області вони можуть використовувати й ДРГ чисельністю 10 – 15 осіб. Вони можуть зайти в сіру зону, але їх зупинять.

За словами Світана, російські військові базуються в місті Суджа. Тож якщо з'явиться інформація, що росіян звідти вивозять, це може свідчити про підготовку до наступальних дій.

Можливість така є. близько 10 тисяч російських терористів там зараз є, але великої загрози вони не становлять. Для того, щоб планувати масштабні наступальні дії в районі Сум треба щонайменше 100 – 150 тисяч повністю вкомплектованого війська,

– сказав військовий експерт.

Водночас угруповання 10 тисяч може хіба влаштовувати операції, щоб відтягнути наші резерви на цей напрямок і завадити новоствореним бригадам посилити Східний напрямок. Отже, ворог буде виконувати це завдання.

Окупантам небезпечно в Луганську

Після того, як ЗСУ отримали HIMARS ворог почав перетягувати штаби, полігони та паливні склади до Луганська та області ближче до російського кордону. Там дуже багато цілей, але 80-кілометрові ракети до HIMARS не могли туди дістати. Це змінилося після того, як ЗСУ отримали Storm Shadow/SCALP-EG і частину ATACMS.

"Йде знищення місць компактного зосередження російської армії. У нас там достатньо інформаторів", – підсумував Світан.

Що відбувається на фронті: коротко