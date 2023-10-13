П'ятеро людей за три дні: на Харківщині почастішали підриви на мінах
Деокуповані території Харківщини досі небезпечні через тотальне замінування. За останні три дні п'ятеро людей підірвались на мінах, троє з них загинули.
Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко наголосила, що люди натрапляють на вибухонебезпечні предмети просто на своїх подвір'ях.
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Так, 13 жовтня в Явірському 61-річний чоловік їхав на бензовозі заправляти сільгосптехніку. Він натрапив на протитанкову міну, і хоча бензовоз не загорівся, водія це не врятувало.
Крім того, два випадки підривів стались 12 жовтня, але люди вижили. На околицях Явірського і Вовчого Яру 47-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні – його госпіталізували. А в Рубіжному чоловік натрапив на міну просто в себе на подвір'ї.Зверніть увагу! Лише за 12 жовтня сапери ДСНС вилучили близько 100 вибухонебезпечних предметів на Харківщині. За тиждень вдалось очистили 163 гектари.
До того ж 11 жовтня на території між Граковим і Леб'яжим чоловіки 32 і 40 років підірвались на протипіхотній міні і загинули.
Мінна небезпека на Харківщині: останні новини
- Оскільки Харківська область тривалий період була в російській окупації, вона щільно забруднена вибухонебезпечними предметами. Тому мешканцям варто бути особливо обережними.
- Так, 7 вересня біля Мосьпанового авто наїхало на міну. Унаслідок підриву постраждав 25-річний водій і 21-річна пасажирка, їх ушпиталили. На жаль, чоловік помер у лікарні.
- Процес розмінування дуже складний і тривалий. До прикладу, село Циркуни, яке звільнили ще на початку травня 2022 року, повністю очистили від вибухонебезпечних предметів лише на початку серпня 2023-го. На жаль, двоє саперів загинули, ще один – отримав поранення.