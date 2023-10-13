П'ятеро людей за три дні: на Харківщині почастішали підриви на мінах

Деокуповані території Харківщини досі небезпечні через тотальне замінування. За останні три дні п'ятеро людей підірвались на мінах, троє з них загинули.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко наголосила, що люди натрапляють на вибухонебезпечні предмети просто на своїх подвір'ях.

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Так, 13 жовтня в Явірському 61-річний чоловік їхав на бензовозі заправляти сільгосптехніку. Він натрапив на протитанкову міну, і хоча бензовоз не загорівся, водія це не врятувало.

Крім того, два випадки підривів стались 12 жовтня, але люди вижили. На околицях Явірського і Вовчого Яру 47-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні – його госпіталізували. А в Рубіжному чоловік натрапив на міну просто в себе на подвір'ї.

Лише за 12 жовтня сапери ДСНС вилучили близькона Харківщині. За тиждень вдалось очистили 163 гектари.

До того ж 11 жовтня на території між Граковим і Леб'яжим чоловіки 32 і 40 років підірвались на протипіхотній міні і загинули.

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