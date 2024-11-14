Удари частішають: чим росіяни цинічно б'ють по Куп'янську

У середу, 13 листопада, окупанти знову вдарили по Куп’янську. Насамперед ворог атакує місто FPV-дронами. Під ударом була машина швидкої допомоги. Через цей приліт був поранений водій, якому 66 років.

Також росіяни завдали удару по приватному сектору. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що там був поранений 44-річний чоловік.

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"Так само і Золочівщина, яка кілька днів поспіль потерпає від авіаційних ударів, обстрілів. Тому в Харківській області так само використовують проти мирного населення різні типи озброєння. Ці удари, на жаль, тільки частішають", – підкреслила вона.

Ситуація у Куп'янську

DeepState повідомляли, що 13 листопада російський десант прорвався у Куп'янськ Харківської області. Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін заявив, що ворог не закріпився, його вдалося вибити. Ситуація в місті станом на ранок 14 листопада контрольована. Таку ж інформацію повідомив і голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.