Метро запускають: Харківщина з великими зусиллями оговтується після блекауту

Значна частина Харкова вже третю добу перебуває без світла через російські обстріли. Однак ситуація потроху покращується. В місті вже відновили роботу метро.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, зараз у місті дещо краща ситуація з електрикою. Найважливіша новина – відновлення роботи метрополітену. Ніхто цього не очікував.

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Наразі він курсуватиме за графіком вихідного дня. Але це вже надзвичайно позитивна новина.

Ніхто не очікував цього. Ми розуміємо, які мають бути проведені роботи, щоб підключити метро. Але енергетики зробили просто нереальну справу. Він буде за графіком вихідного дня. Тобто курсуватиме з проміжком у 20 хвилин. Подяка нашим енергетикам,

– розповіла Черненко.

Наземний електротранспорт поки не запустили. Наразі замість нього курсують автобуси.

Яка ситуація зі світлом

Наразі у Харкові близько 200 тисяч абонентів перебувають без світла. Енергетики працюють над поверненням електропостачання.

Також для Харкова, Мереф'янської, Люботинської, Зміївської, Балакліївської, Чугуївської, Ізюмської, Богодухівської та Дергачівської громад запровадили графіки відключення світла. Їх ще будуть коригувати. Енергетики просять з розумінням поставитися до цих проблем.

Ситуація щодо постачання води та тепла залишається такою ж, якою була. Вода була практично у всього міста вже в попередні дні. А теплопостачання наразі підключене лише у половини.

Росія намагається розхитати ситуацію у місті. Звісно, такі удари побутово вплинули на життя. Але якогось великого відтоку людей я не побачила. Навпаки на вулиці було дуже багато людей, родин з дітками. Спрацювало все по-іншому,

– розповіла Черненко.

Ситуація у Харкові: коротко