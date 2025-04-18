"Бачать, кого атакують": за останній рік росіяни змінили тактику ударів по Херсону

Російські окупанти били по Херсону буквально з усіх видів озброєння, які дістають до міста. Вже тривалий час вони застосовують підлу тактику.

Про це 24 Каналу розповів редактор херсонського вебсайту "Мост" Сергій Нікітенко, зауваживши, що російські окупанти б'ють по всьому, що рухається в прибережних зонах. Але й дещо далі від Дніпра також фіксують прильоти.

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Що відомо про обстріли Херсона

Як наголосив Нікітенко, під удари ворожих дронів потрапляють будь-які цілі. Окупантам буквально все одно, хто їде всередині автомобіля. До прикладу, нещодавно вони вдарили по кареті швидкої допомоги.

Вони бачать, кого атакують. Це ж дрони. Може бабуля їхати на велосипеді або чоловік похилого віку йти. Вони все одно атакують. Херсон – місто, де переважна кількість мешканців – люди похилого віку. Можливо, це залякування. Або вони роблять це від безсилля. За 2,5 роки атак по Херсону важко сказати, що вони ще не застосовували. Навіть найновіші ракети використовували,

– розповів Нікітенко.

Окупанти змінюють тактику терору цивільного населення. Вони все частіше використовують безпілотники. За допомогою дронів вночі розкидають міни-пелюстки по дорогах. Люди зазнають поранень. Така міна може відірвати ступню.

Також російські терористи почали все частіше завдавати повторних ударів. Так вони хочуть, аби було якнайбільше постраждалих.

Є тактика ударів по цивільній інфраструктурі. Після удару буквально за 5-10 хвилин, коли прибувають рятувальники, стається нова атака. В останні дні почастішали удари КАБами. Вони скидають їх по Херсону вже досить давно. Десь з осені 2023 року. На жаль, вони постійно вдосконалюють тактику терору,

– зазначив Нікітенко.

Нагадаємо, 16 квітня російські окупанти вдарили по Центральному районі Херсона. Повідомляли про удари авіабомбами та атаки з артилерії. Внаслідок обстрілу загинув 56-річний чоловік.