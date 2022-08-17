Сальдо вже один раз був отруєний, – Хлань розповів про "уряд" фсбшників

Ситуація в Херсоні зараз дуже специфічна. Там діяли два "уряди" – колаборантський та фсбшний. Один тепер "поїдає" іншого, що можна простежити на цікавому отруєнні сальдо.

Про те, яка ситуація в Херсоні, 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовий територіальної оборони Сергій Хлань. За його словами, з початку окупації в місті сформувалися два так званих "уряди": колаборантів на чолі з сальдо та стрємоусовим та фсбшний – з путінським посіпакою кірієнком.

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Друге ймовірне отруєння сальдо надзвичайно цікаве

Як зазначив Хлань, після окупації колаборант сальдо вже побував один раз в лікарні. Він просто сказав на одному із заходів, що йому погано і попрямував в госпіталь. Є інформація, що той лікувався навіть в Криму. Все-таки його змогли відкачати.

Певний час що сальдо, що його посіпака стрємоусов взагалі не з'являлися в інформаційному просторі. Тоді підготовка до фейкового "референдуму" у Херсоні взагалі не відбувалася.

Після першого отруєння сальдо несподівано виник, коли ЗСУ вдарили по Каховському мосту. Він почав переконувати, що все буде нормально. Згодом сальдо зі стрємоусовим потрохи з'являлися в інформаційному просторі. А далі сталася друга дуже цікава госпіталізація сальдо. Ймовірно, це також отруєння.

Перед повторною госпіталізацією сальдо зустрівся з міністром із фсбшного "уряду", який порадив йому підлікуватися. Сальдо погодився, пішов в лікарню і впав в медикаментозну кому. Цікавий збіг.

Його зустрів "міністр" з фсбшного "уряду" і сказав: "Щось ти погано виглядаєш, тобі треба в лікарню". сальдо подякував і поїхав в лікарню, але перед тим передав свої повноваження єлісєєву – людині з фсбшного "уряду", – розповів Хлань.

За словами депутата Херсонської облради, люди з фсб зараз активно позбавляють колаборантів влади. Ймовірно, все через те, що сальдо та компанія занадто активно почали розкрадати підприємства.

Вони почали з державних установ, а закінчили приватними підприємствами. Дійшло до того, що за рішенням сальдо у приватні фірми назначали своїх людей, які просто крали гроші.

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Додамо, за словами радника міністра внутрішніх справ Ростислава Смірнова, зараз існує два можливих сценарії, як окупанти будуть поводитися на Херсонщині. Перший – росіяни одразу перейдуть до оборони. Другий – дещо складніший.