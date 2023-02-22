Помітно активне пересування: росіяни намагаються закріпитися на островах Дніпра

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Херсонщини. Окрім того, окупанти намагаються закріпитися на островах у плавнях Дніпра.

Про це у коментарі 24 Каналу заявив депутат херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, ці острови вважаються "сірою зоною". Раніше в Оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що російська армія намагається туди просунутися, щоби спостерігати за діями українських сил оборони.

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"Від початку того, як окупанти були витіснені на лівий берег, то їх присутність на островах була доволі потужна", – заявив він.

Хлань розказав, що за певний час ЗСУ зачистили сили російської армії. Здебільшого, там перебували російські мінометні розрахунки, які накривали вогнем Херсон.

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Поповнення в "підводному флоті"

Нині окупанти знову намагаються закріпитися на островах біля обласного центру.

За останні декілька тижнів ми бачимо активне пересування човнів окупантів з диверсійними групами,

– сказав депутат херсонської облради.

Однак українські військові потужно відбивають ворога.

"Уже понад 10 човнів окупантів було направлено до "підводного флоту", разом з цими диверсійними групами, які тепер "годують" раків, – додав Сергій Хлань.

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