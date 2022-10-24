"А що сталось": окупанти хочуть створити в Херсоні тероборону на тлі масштабних поразок

Успіхи ЗСУ у контрнаступі на Херсонщині змушують окупантів панікувати. Вони переправляють свої елітні війська на лівий берег Дніпра, а для оборони залишають тих, кого не шкода.

На тлі масштабної евакуації з Херсона, загарбники закликали місцевих чоловіків, що залишися, вступати до лав тероборони. Однак окупанти не врахували, що настрої у херсонців проукраїнські, а всю суть "рускава міра" вони вже бачили.

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Тероборона чи мобілізація: на що розраховують загарбники у Херсоні

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук припускає, що під приводом організації тероборони окупанти проводитимуть приховану мобілізацію населення Херсона. Загарбники планують використати херсонців, що залишилися, як "гарматне м'ясо", коли українські захисники прийдуть звільняти Херсон.

У російських ЗМІ повідомляють, що "адміністрація" області закликає охочих вступати до лав загонів тероборони через "загрозу небезпеки, що зросла". Мовиться про успіхи й просування ЗСУ на фронті.

Попри мрії окупантів щодо підтримки від населення, херсонці продовжують працювати у підпіллі та передавати інформацію про позиції загарбників українським військовим. Через це росіяни блокують у регіоні будь-який зв'язок.

Гуменюк попередила про ще одну провокацію від окупантів

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 каналу, що загарбники переодягаються у цивільний одяг і розселяються в житлових будинках. Таким чином вони імітуватимуть херсонців, що потерпають від вогню.

Річ у тім, що ця схема добре налагоджена у росіян. Вони вже проводили таке на Херсонщині кілька місяців тому, нагадує речниця.

За її словами, окупанти показово розташовували свої підрозділи у різних населених пунктах. Уночі з важкою артилерією вони ставали з того боку, де перебували ЗСУ, і починали обстрілювати ті житлові будинки, куди своєчасно заселили "цивільних".

Зранку вони поверталися і переконували українців, що це ЗСУ гатить по херсонцях. Брехня, шантаж і погрози – завжди були гарно відточеними у росіян.

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