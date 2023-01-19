Центр Херсона – під атакою росіян: обстріляли житловий квартал, спалахнула пожежа

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Херсон. Центр міста знову опинився під атакою загарбників.

Вони обстріляли житлові будинки. Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

До теми Окупанти перетягнули міномети ближче до правого берега, – активіст про обстріли Херсона

Окупанти обстріляли Херсон

Янушевич зазначив, що центр Херсона знову опинився під атакою російських окупантів.

Раш*сти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу міста з РСЗВ. Поруч немає жодного військового об'єкта, лише житлові будинки та цивільна інфраструктура. Через атаку росіян сталася пожежа, а також залишилися нерозірвані боєприпаси,

– зазначив голова ОВА.

Завдяки оперативній роботі рятувальників займання вдалося ліквідувати. Ворожі снаряди також вже прибрали.

"В одному з будинків, що постраждав від російського обстрілу, проживає херсонка Анна. В оселі жінки вибуховою хвилею та уламками снарядів вибило вікна. Їй оперативно перекриють фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Вони вже невдовзі вирушать на місце події, аби допомогти містянам ліквідувати наслідки російської атаки", – додав Янушевич.

За його словами, дивом минулося без постраждалих серед мирних херсонців.

Дивіться відео з Херсона

Важливе про Херсонщину