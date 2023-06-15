Немає куди вертатися: якою нині є ситуація на Херсонщині

Після підриву Каховської ГЕС рівень води на Херсонщині поступово падає. Місцеві мешканці вже поспішають додому, хоча багатьом уже немає куди.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, після підтоплення навіть вцілілі будинки вже непридатні для життя.

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"Багато людей повертається до своїх домівок, щоб перевірити стан свого майна та забрати ті речі, які не встигли забрати під час евакуації. Але навіть у вцілілих будинках пліснява, сморід", – сказав Хлань.

Вода поступово сходить – і виявляється дуже багато проблем. Деякі будинки абсолютно повністю руйнуються, деякі – зазнають тріщин. Крім того, усі підвали й погреби затоплено. Буває, що воду відкачують, а вона знову набирається, тому що рівень ґрунтових вод ще доволі високий.

Де жити херсонцям

Станом на ранок 15 червня на Херсонщині вода на позначці 2,4 сантиметра. Підтопленими залишаються 44 населені пункти: 27 – на правобережжі, 17 – на окупованому лівобережжі. Площа підтоплених будинків на окупованій території зменшилась на 600 гектарів.

На тлі останніх подій постає питання: що робити з цілими вулицями, які були затоплені. Нове будівництво можливе лише після завершення воєнних дій, але людям потрібно вже десь жити.

Водночас є можливість отримати компенсацію. Для цього треба зафіксувати пошкодження через відповідні акти, які вже розміщені на сайті ОВА.

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