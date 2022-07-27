На правобережжя Херсонщини росіяни могли перекинути до трьох БТГр, – військовий експерт

росіяни не хочуть проявляти так званий "жест доброї волі" і тікати з Херсона. Є інформація, що окупанти відправили туди до 3 додаткових батальйонних тактичних груп.

Про ситуацію в регіоні 24 каналу розповів військовий експерт Денис Попович. За його словами, зараз не можна сказати щось конкретне про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині. Адже оперативне командування "Південь" тримає усі дані в таємниці.

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Єдине відомо, що ЗСУ добряче обстрілює мости на Херсонщині, що може серйозно вплинути на логістичні ланцюжки російських окупантів. Це здатне посприяти тому, щоб загарбники втекли на лівий берег Дніпра у цьому регіоні.

Ініціативу зараз диктує українська армія

Російські загарбники не збираються поки покидати Херсон. Є інформація, що окупанти посилюють оборону – перекинули до 3 БТГр із Запорізької області. Але загалом ініціативу наразі тримають Збройні Сили України.

Попович переживає, що після можливого відступу окупантів з правого берега Дніпра на Херсонщині, вони сильно активізують артилерію.

Якщо росіяни відступлять на лівий берег і залишать Херсон, то вони все одно будуть недалеко. Можуть початися обстріли з артилерії вже з лівого берега. Боюся саме такого розвитку подій, – зазначив Попович.

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