На правобережжя Херсонщини росіяни могли перекинути до трьох БТГр, – військовий експерт
росіяни не хочуть проявляти так званий "жест доброї волі" і тікати з Херсона. Є інформація, що окупанти відправили туди до 3 додаткових батальйонних тактичних груп.
Про ситуацію в регіоні 24 каналу розповів військовий експерт Денис Попович. За його словами, зараз не можна сказати щось конкретне про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині. Адже оперативне командування "Південь" тримає усі дані в таємниці.
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Єдине відомо, що ЗСУ добряче обстрілює мости на Херсонщині, що може серйозно вплинути на логістичні ланцюжки російських окупантів. Це здатне посприяти тому, щоб загарбники втекли на лівий берег Дніпра у цьому регіоні.
Ініціативу зараз диктує українська армія
Російські загарбники не збираються поки покидати Херсон. Є інформація, що окупанти посилюють оборону – перекинули до 3 БТГр із Запорізької області. Але загалом ініціативу наразі тримають Збройні Сили України.
Попович переживає, що після можливого відступу окупантів з правого берега Дніпра на Херсонщині, вони сильно активізують артилерію.
Якщо росіяни відступлять на лівий берег і залишать Херсон, то вони все одно будуть недалеко. Можуть початися обстріли з артилерії вже з лівого берега. Боюся саме такого розвитку подій, – зазначив Попович.
Яким може бути контрнаступ ЗСУ: прогноз від військового експерта
ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту в Херсоні:
- Ввечері 26 липня в Херсоні лунали звуки вибухів. Сьогодні ж в оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що ЗСУ знову вдарили по Антонівському автомобільному мосту.
- Наразі відомо, що окупанти перекрили рух на цьому мосту. Цікаво, що саме ввечері 26 липня вони стверджували, що всі ракети вдалося збити за допомогою російської ППО.
- Денис Попович також спрогнозував, яким саме може бути контрнаступ ЗСУ.