Окупанти перекидають додаткові сили, – Хлань про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Російські окупанти намагаються витиснути українські сили з лівобережжя Херсонщини. Для цього ворог перекидає додаткові сили на цю ділянку фронту.

Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів 24 Каналу про ситуацію на лівому березі Дніпра. Нещодавно з'явилась інформація про передислокування туди 337 десантно-штурмового полку із Запорізького напрямку.

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"На лівобережжі окупанти дійсно вимушені перекидати додаткові сили – якраз у районі Кринків. Вони будують нові фортифікаційні споруди в районі Нової Маячки", – зазначив Хлань.

Але це не завадить українським захисникам, які вже доволі тривалий час утримують позиції на лівому березі Дніпра в районі Кринків, Піщанівки, Пойми, Антонівського автомобільного мосту.

Інформаційна тиша досі актуальна

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Представники влади закликають дотримуватись інформаційної тиші щодо ситуації на фронті, зокрема на лівобережжі Херсонщини. Щоб утримувати позиції на цій ділянці, захисники платять неймовірну високу ціну.

І логістичне постачання, і просто евакуація поранених з цих позицій ускладнені. А ще й погодні умови – інколи шторми не дають можливості вчасно робити евакуацію,

– наголосив Хлань.

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