На Херсонщині почалась "ротація" колаборантів, гауляйтери безслідно зникають, – Хлань

На Херсонщині росіяни й зрадники починають усвідомлювати, що ЗСУ вже близько. Зокрема, там відбувається "ротація" колаборантів.

Гауляйтерів першої хвилі, які почали співпрацювати з ворогом, починають чи то переслідувати, чи то вони просто тікають до Криму. Про це 24 Каналу сказав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Колаборанти безслідно зникають

До прикладу, Едуард Репієвський, Павло Філіпчук та інші безслідно зникли. Вже добре відомо, що доля колаборантів – або ув'язнення, або "концерт Кобзона".

У нас вони отримають довічне. Або ж відправляться на "концерт Кобзона", як Кіріл Стремоусов,

– акцентував депутат Херсонської обласної ради.

Тому вони зникають, тікають або переховуються. Зараз на Херсонщині з'являються нові колаборанти, про яких раніше не чули.

"Я так розумію, в окупантів безвихідь, вони ставлять будь-кого. Вже усі розуміють, як закінчують зрадники", – підсумував Сергій Хлань.

Хлань розповів про ситуацію з колаборантами на Херсонщині: дивіться відео

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