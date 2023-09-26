Припікає серйозно, – Гуменюк про дезертирство росіян на лівобережжі Херсонщини

Російська армія активно маневрує на лівобережжі Херсонщини. Часто вони це роблять, щоб продемонструвати, ніби їх надзвичайно багато.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, зауваживши, що окупанти надзвичайно часто маневрують. Так вони хочуть створити ефект і серед свого особового складу, і серед наших військових.

Дивіться також ЗСУ просуваються біля Роботиного та закріплюються під Бахмутом: карта фронту за тиждень

Однак наміри загарбників цілком зрозумілі. Вони просто хочуть продемонструвати, що буцімто значна кількість резервів прибула на Херсонщину.

Вони демонструють, що в них нібито багато резервів. Там зараз перебувають підрозділи окупантів з різних регіонів, тому вони багато кого не знають і не бачать. Часто там може рухатися одна й та сама колона, яка демонстративно їздить з місця на місце, щоб склалось враження, ніби резерви підтягуються,

– зауважила Гуменюк.

Дивіться розмову з Наталією Гуменюк на ютубі 24 Каналу

Попри це, серед окупантів процвітає дезертирство. Саме тому вони використовують "загороджувальні загони" з кадирівців та росгвардії. Ті насильно притримують тих, хто хоче втекти з першої лінії оборони.

А так окупантам серйозно припікає. Припікає на Запорізькому напрямку через просування наших військ. Припікає на Херсонському напрямку від контрбатарейної боротьби. Тому вони оскаженіло використовують авіацію, щоб тероризувати мирне населення правобережжя,

– розповіла Гуменюк.

Втрати Росії у війні проти України: коротко