Росіяни підривають порожні будівлі у Херсоні та вишки: яких ще провокацій чекати і яка їхня мета
На Херсонщині окупанти відчувають, що їхній час добігає кінця. Так, вони вдаються до різного роду провокацій.
Зокрема, росіяни підривають порожні будівлі. Спершу вони робили це у Херсоні, а зараз – на лівому березі Дніпра. Про це 24 каналу сказав військовослужбовець ЗСУ та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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Хочуть спровокувати паніку
За словами Хланя, подібні провокації російські військові здійснюють для того, щоб викликати паніку у місцевого населення. Головна мета – розпочати славнозвісну "евакуацію".
Окупанти можуть почати силоміць вивозити людей у Крим або Краснодарський край,
– зауважив Хлань.
Він додає, що росіяни займаються примусовим виселенням людей та погрожують їм арештами. До прикладу, у Новій Каховці військові держави-агресорки їздять з гучномовцями, закликаючи людей "добровільно" виїхати до 7 листопада. Мовляв, після цього дня вже застосовуватиметься примусова евакуація.
"Подекуди вона вже розпочалася – в Олешках, в Голій Пристані, а також будівлях, які розташовані на узбережжі Дніпра та у Новій Каховці", – наголосив військовослужбовець.
Росіяни відводять свої війська
Відомо, що росіяни масово нищать стільникові вишки у Токарівці, Бериславі та Іванівці. Вони розташовані біля греблі Каховської ГЕС.
Окупанти знищують ці вишки, щоб відключити мобільний зв'язок, систему GPS, аби неможливо було побачити пересування техніки – у якій кількості та якими переправами вони це роблять,
– пояснив Хлань.
Сьогодні ЗСУ відпрацьовують усі альтернативні переправи росіян. Наразі спостерігається переміщення ворожої техніки з правого берега на лівий.
"Відбувається в тому числі відвід військ з правого берега на лівий", – резюмував депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
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