Досить результативно працюємо по ворогу, – в ОК "Південь" сказали, чим спантеличені росіяни

Ситуація на Півдні України залишається напруженою. Ворог має багато резервів, але це йому не дуже допомагає. Сили оборони завдають російським окупантам шалених втрат.

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що відбувається на Херсонщині. За її словами, російські загарбники вдаються до звичної тактики – терору мирного населення.

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"Ситуація залишається напруженою. Хоча ми досить результативно працюємо по ворогу, але в них ще є сили та резерви, які вони використовують для обстрілу мирного населення", – зазначила Гуменюк.

Так, ворог постійно завдає авіаційних ударів по Бериславщині. Зокрема, гатить по житлових кварталах і сільськогосподарських угіддях, щоб вибити економічне підґрунтя в регіону, що відновлюється.

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Російські окупанти мають проблему

Уже почалась осінь, яка недовго тішитиме теплом. Незабаром упадуть дощі, які розмиють дороги та погіршать положення ворога. Тому загарбники роблять усе можливе, щоб бути готовими до зміни погоди.

"Вони спантеличені тим, що їм треба обрати той рубіж оборони, на якому вони зуміють закріпитись перед суттєвою зміною погоди", – констатувала Гуменюк.

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Наприкінці серпня Сили оборони висадились на лівобережжі Херсонщини та встановили український прапор. Акція була спрямована на підтримку місцевих мешканців, які вже рік перебувають в російській окупації.

Тим часом ворог регулярно запускає з лівобережжя диверсійно-розвідувальні групи на човнах, щоб відстежувати ситуацію. Українські захисники щоразу їх знищують.

До слова, статистику втрат російських окупантів поповнюють також вони самі. Загарбники часто влаштовують перестрілки між собою і самоліквідовуються.