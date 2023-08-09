Штаб окупантів повністю знищений: деталі потужного вибуху в Новій Каховці

Українські військові продовжують нищити російські штаби на окупованих територіях. Так, вранці 9 серпня українські військові уразили ворожий пункт управління в Новій Каховці.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань сказав 24 Каналу, що ціль абсолютно і стовідсотково уражена. Росіяни облаштували штаб на приладобудівному заводі "Сокіл" – туди й поцілили Сили оборони України.

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"Був дуже потужний вибух. Кажуть, що зникло світло в Новій Каховці. Штаб окупантів був повністю знищений", – зазначив Хлань.

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Однак наразі невідомо, скільки саме росіян загинуло внаслідок удару по штабу.

Не Новою Каховкою єдиною

На "концерт Кобзона" також вирушили окупанти біля Лазурного Скадовського району. Вони саме проводили там нараду – останню у своєму житті.

"Наші Збройні Сили проводять дуже потужну роботу зі знищення тилових складів та угруповань ворога", – констатував Хлань.

Зазначимо, що удари ЗСУ по ворожих складах і пунктах управління наближають звільнення окупованих територій і перемогу у війні.

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