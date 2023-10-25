Власник загинув під завалами: у Бериславі російська ракета влучила прямо в будинок

Зранку російські війська завдали удару по Бериславу у Херсонської області. Внаслідок одного з авіаційних ударів повністю зруйновано житловий будинок – загинув чоловік.

Чоловік опинився під завалами власного будинку. Рятувальники дістали чоловіка, але через сильну руйнацію будинку він зазнав травм, несумісних з життям.

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Під завалами будинку загинув чоловік

Близько 07:20 ворог скинув керовану авіабомбу на житловий квартал міста.

Поцілили по будинку. На жаль, смертельні поранення отримав 42-річний чоловік,

– повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Прокуратура відкрила справу

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції проводять першочергові слідчі дії та документують наслідки збройної агресії Росії.

У МВС також повідомили, що від вибухів керованих бомб у Бериславі пошкоджена пожежна частина. А під час атаки безпілотників вибуховий пристрій окупанти скинули на автомобіль поліції. Автівка отримала механічні пошкодження, працівники не постраждали.

Крім того, пошкоджені споруди сільськогосподарського об’єкту, будівля підприємства, територія заводу. До медзакладу звернувся 66-річний місцевий житель – у нього діагностували контузію.

Яка ситуація на Херсонщині