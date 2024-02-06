"У нас була трагедія": чому на Херсонщині у деяких населених пунктах обмежили в'їзд волонтерів

Під час атаки на Херсонську область 1 лютого російські окупанти вбили двох волонтерів з Франції, які допомагали місцевим. Після цього влада обмежила в'їзд іноземним волонтерам в окремі населені пункти Херсонщини.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, ці заходи ніяк не вплинуть на загальну гуманітарну ситуацію в області.

Дивіться також Росіяни розпочали масштабний наступ на новому напрямку: як за тиждень змінилась карта фронту

"Це вимушені заходи. Тому що дійсно у нас була трагедія, коли з одного з потужних міжнародних фондів, це були громадяни в Франції, вони загинули. Ворог відпрацював з дронів, хоч чудово бачив, що це цивільні", – пояснив він.

Яких населених пунктів стосується заборона

Юрій Соболевський зазначив, що максимальна підтримка населення Херсонської області буде продовжена. Однак відвідування окремих населених пунктів для іноземних волонтерів буде можливим виключно після погодження з військовою адміністрацією та ЗСУ.

Окремі населені пункти загарбники атакують регулярно, зокрема, за допомогою дронів, артилерії. Тому не потрібно, щоб люди їхали та ризикували життям, особливо коли вони хочуть поїхати, щоб просто побачити, що там відбувається.

Тобто це не стосується доставки гуманітарних вантажів. У заборону потрапили населені пункти, які безпосередньо на Дніпрі. Там, де постійно обстріли, великий ступінь руйнувань. Там насправді вже і людей залишилось небагато,

– пояснив посадовець.

Звичайна практика для ворога

Як підкреслив заступник голови Херсонської обласної ради, такі атаки на цивільних людей – це системна практика для росіян. Терористи нехтують усіма нормами міжнародного права.

Для окупантів це звичайна практика. Вони роблять це системно. У нас дуже багато випадків, коли вони, зокрема, FPV-дронами атакують місцеве населення. Вони атакують карети швидкої допомоги, автомобілі, ремонтні бригади, просто цивільних, навіть поодинокі цілі. Вони вважають, що це законна ціль,

– додав Соболевський.

Росія вбила двох волонтерів з Франції: головне