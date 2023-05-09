Намагаються бити в місця скупчень: як Росія використовує керовані авіабомби на Херсонщині

Росія продовжує тероризувати населення Херсонської області. За останню добу через російські обстріли 14 осіб отримали важкі поранення, 2 з них – у важкому стані. Для атак ворог використовує у тому числі керовані авіабомби.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, усім постраждалим лікарі надають медичну допомогу.

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"Пізніше ми будемо проводити медичну евакуацію цих людей, щоб вони одужували у безпечніших регіонах нашої країни. Ворог знову застосовував і ствольну артилерію, і РСЗВ. У Станіславі та Бериславі, на жаль, знову були потужні керовані авіабомби, які роблять велику кількість руйнувань", – повідомив він.

Росіяни атакують керованими авіабомбами

Соболевський зазначив, що окупанти системно використовують керовані авіабомби для атак у Херсонській області. Ця зброя не заходить у зоні дії українських систем ППО. Вона не зовсім керована, тому може вибухнути просто в полях.

Це відносно керована зброя, бо дуже часто вона вибухає просто в полях. Але ми бачимо, що основна ціль ворога – це місця скупчення наших людей: лікарні, гуманітарні центри тощо,

– сказав посадовець.

Заступник голови Херсонської облради додав, що загарбники не мають успіхів по військових цілях ЗСУ, тому тероризують цивільних: б'ють по об'єктах критичної інфраструктури, житлових забудовах та місцях, де перебуває багато людей.

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