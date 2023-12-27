Зручний плацдарм для наступу, – військовий експерт про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

На лівобережжі Херсонської області російську окупанти почувають себе некомфортно, тому посилюють атаки, тероризують мирне населення. Ця територія важлива для розвитку наступальних дій ЗСУ.

Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За інформацією Генштабу ЗСУ, українські бійці продовжують заходи із розширення плацдарму на лівобережжі Херсонщини.

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"Лівобережжя – це плацдарм, який підходить для можливостей розвитку наступальних дій. Також це близькість до Криму, захід з флангу у тил ворожого угрупування військ. Крім того, це збереження простору для маневру, проведення маневрової операції", – пояснив військовий експерт.

"На цьому етапі можливо і без F-16"

Олександр Мусієнко зазначив, що важливо утримати цей плацдарм. Він вважає, що на цьому етапі це можливо і без F-16. Навіть без цих західних винищувачів Силам оборони вдалось збити три ворожі літаки Су-34. Однак з F-16 це було б ефективніше.

Основним завданням F-16 була б саме протиповітряна оборона. Це відлякування російської авіації, щоб вони не могли скидати свої КАБ. Далі наша артилерія, техніка виконувала б подальші завдання зі знищення ворога на землі. Авіація відпрацьовувала б протиповітряну оборону та завдання ударів по тиловому забезпеченні на відстані 100 кілометрів та далі,

– припустив він.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини: останнє