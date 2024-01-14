Окупанти у Херсонській області зосередилися на Кринках, хочуть вибити ЗСУ, – Гуменюк

Російські загарбники сконцентрувалися на Кринках у Херсонській області. Окупанти хочуть вибити українських захисників з позицій.

Начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла, що окупанти намагаються вибити українських воїнів з позицій у Кринках. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Росіяни безуспішно наступають на Мар'їнку та біля Авдіївки: карта бойових дій за 14 січня

Що відомо про ситуацію у Кринках

Гуменюк повідомила, що українські воїни продовжують бойову роботу в Кринках. Наші захисники закріплюються і розширюють плацдарм.

Однак російські загарбники намагаються вибивати наші підрозділи.

Там продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, а ворог намагається вибивати наші підрозділи. Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку, працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей регіон,

– зазначила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України.

Вона додала, що там сконцентровано приблизно 10 тисяч росіян.

Яка ситуація у Херсонській області

За добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Також ворог завдав авіаційних ударів по 3 населених пунктах.

Також сьогодні вночі окупанти завдали ударів КАБами по місту Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено підприємство: два ангари та тік. На щастя, потерпілих немає. Однак внаслідок обстрілів були перебої з електропостачанням, енергетики вже відновили світло.

Також 13 січня після масованого обстрілу України окупанти обстріляли КАБами село Веселе Харківського району. Пошкоджено приватний будинок. Минулося без потерпілих.

Місцеве населення закликають виїхати з зони, де йдуть інтенсивні бойові дії.