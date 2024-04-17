"Переслідують навіть людину чи авто": росіяни цинічно застосовують дрони по Херсонщині

Херсон та правобережжя Херсонської області перебувають під постійними обстрілами ворога. Зокрема збільшилась кількість атак FPV-дронами на цивільну інфраструктуру. Також правий берег Херсонщини потерпає від російських керованих авіабомб.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зазначивши, що КАБи є дуже страшною зброєю. Якщо від дронів камікадзе хоча б теоретично можна втекти, побачивши їх, то від обстрілу керованими авіабомбами нікуди не дітись.

До теми Російська армія вдарила по головному корпусу університету в Херсоні

Наслідки доволі суттєві

Обстріли Херсона та області відбуваються як під час повітряної тривоги, так і до неї і після. Коли звучить сигнал повітряної тривоги, це означає, що щось зуміли зафіксувати і встигли попередити, що це летить.

Дуже часто росіяни атакують FPV-дронами – дронами-камікадзе. Це також страшна зброя. З того, що спостерігають жителі Херсонщини, дронів ворог не шкодує. Безпілотники переслідують навіть людину чи авто. Оскільки траси в Херсонській області не завантажені автотранспортом, то росіянам дуже просто відстежувати автівку чи автобус, які рухаються,

– зауважила журналістка.

Зокрема був випадок, коли росіяни обстріляли автобус з гуманітаркою, цивільні машини.

Наслідки від удару дроном теж доволі суттєві. Якщо він падає, за її словами, то знищує автівку. Безпілотник може зруйнувати будинок, прибудинкову споруду.

"На жаль, дрони чомусь майже не падають на відкриті місця, де немає людей. Це було б оптимально. А найкращий варіант був, якби вони взагалі не літали", – наголосила Євгенія Вірлич.

Росія продовжує завдавати ударів по Херсонщині

Окупанти 16 квітня об 11:30 атакували Херсонську область з авіації. Влучання відбулось по житловій забудові, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Внаслідок удару 17 місцевих жителів отримали контузії та травми. Потерпілим надали медичну допомогу.

Як зазначила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, росіяни завдали удару по Херсонщині після тижневої паузи. Вона уточнила, що ворог атакував Бериславський район Херсонської області керованими авіабомбами.

Також складною в області була ніч на 17 квітня. Зокрема ворог обстрілював Херсон важкою зброєю. Місцеві згадують, що давно не було таких потужних ударів.