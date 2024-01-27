Тотальне розкрадання коштів: яким є економічний стан окупованої частини Херсонщини

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Херсонщина була дуже розвинутим регіоном. Зараз окупована частина області живе лише за рахунок російських дотацій.

Гауляйтери, яких призначила Росія, постійно розграбовують кошти. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Колаборанти розкрадають кошти

Сергій Хлань зазначив, що окупована частина Херсонської області зараз живе виключно на російських дотаціях, тому що бізнеси сьогодні не працюють. Окупанти направляють гроші на дотації фермерам, які погодились працювати за російським законодавством.

Вони відбирають майно у тих людей, які не перереєструвалися, які не погоджуються працювати. На користь тих, хто з ними працює, вони дійсно видають грошові дотації. Саме ці дотації враховують як "допомогу" чи гроші, які направляють на окуповані території,

– пояснив він.

Крім того, організувався цілий "чорний ринок" з торгівлі житловими сертифікатами, які окупанти роздають абсолютно всім, хто перебуває в 15-кілометровій зоні від узбережжя Дніпра. На цьому збагачуються наближені до окупаційних органів влади та організатори оборудок цими так званими житловими сертифікатами.

Також окупанти та колаборанти організовують так звані доставки вугілля і інших "благодійних" вантажів. Але фактично вони розкрадають ті кошти, які Росія направляє на окуповані території.

Кремль постійно призначає гауляйтерами осіб, які до повномасштабного вторгнення здебільшого були безробітними. Вони грабують кошти, їх звинувачують у корупції, звільняють та призначають на їхні місця таких самих осіб.

"Шлях цих гауляйтерів недовгий. Їх постійно затримують за розкрадання, призначають таких самих, нових також затримують. Тобто тотальний крадіж. Вони вже прийняли рішення, що навіть будуть присилати з Росії гауляйтерів. Але фактично йде тотальне розграбування тих коштів, які вони направляють на окуповані території", – сказав Хлань.

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