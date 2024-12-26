Росіяни на Херсонщині стали активнішими: в ОВА розповіли про постійні спроби ДРГ закріпитися

Російські війська стали дуже активними на Херсонщині. Диверсійно-розвідувальні групи намагаються виконати наказ вищого командування та закріпитися на правобережжі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в ефірі телемарафону.

До теми У ЗСУ розповіли, чи є передумови штурму Херсона й розкрили наміри ворога

Російські ДРГ активізувалися на Херсонщині

Прокудін розповів, що ворог активізував обстріли Херсонської області та роботу ДРГ. Так, противник намагається закріпитися на територіях, які перебувають під контролем Сил оборони. Для цього окупанти використовують не лише маневри живою силою, а й технікою.

Крім того, російські загарбники посилили вогневий вплив з різних видів зброї. Особливо часто противник почав вдаватися до бомбардування керованими авіабомбами деяких шляхів і деяких населених пунктів.

Водночас Прокудін додав, що Силам оборони відомі плани ворога. Також українські захисники розуміють, де саме можуть висадитися російські десантні групи, тому роблять все можливе, аби завадити планам ворога. Хоча окупанти й не полишають спроби створити плацдарм на правобережжі деокупованої Херсонщини, однак поки такі маніпуляції успіху не мають.

Є факти, коли вони висуваються і намагаються закріпитися на островах або на правому березі. Поки що жодної спроби не було успішної, вони всі знищені. Але у них таке завдання. Їм командування ставить завдання, щоб вони захопили хоча б частинку правобережної Херсонщини й закріпилися там,

– розповів Прокудін.

Нагадаємо, що 20 грудня російські ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були знищені. Крім того, свої наміри окупанти прикривали нищівними обстрілами й лише того дня за 40 хвилин випустили понад 1000 снарядів по місту.